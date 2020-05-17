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Шевченко признался, променяет ли сборную Украины на Милан

17 мая 22:47 6 Читати українською
Шевченко признался, променяет ли сборную Украины на Милан
Андрій Шевченко / Фото ФК Мілан

Главный тренер сборной Украины не скрывает, что мечтает возглавить итальянский гранд.

"Я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой. Для меня это приоритет, у нас много целей впереди. Будем много работать, чтобы достичь результата.

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Посмотрим, как сложится жизнь в будущем. Хотелось бы вернуться в клуб, в котором я сиял как игрок. Возможно судьба подарит шанс стать тренером "россонери".

Будущее – это размытое понятие. На данный момент я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой", – рассказал Шевченко для программы Великий футбол.

Напомним, под руководством Шевы сборная Украины с первой строчки смогла квалифицироваться на Евро-2020, которое состоится в 2021 году.

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Милан Милан Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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