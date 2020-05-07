Шевченко признался, почему в свое время решил покинуть Милан

Экс-звезда Милана, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свой переход в Челси.

"Не смотрю на то, что я сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад, а смотрят только вперед.

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Это было трудно, но стало опытом для меня и помогло найти себя. Не всегда все происходит хорошо, но я вышел из этой ситуации сильнее. Я искал перемен в жизни. Милан всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Мои лучшие годы прошли там.

Позже у меня появился повод вернуться в Динамо. Я хотел играть.

Затем я рискнул и в 36 лет сыграл на Евро-2012, там было очень много давления. Но я сделал правильный выбор, у меня прекрасные впечатления. Я закончил свою карьеру на высоком уровне", – цитирует Шевченко Calciomercato.

Напомним, экс-форвард перебрался в Челси в 2006-м за 50 млн евро, но не смог закрепиться в лондонском клубе.

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