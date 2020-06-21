Шевченко признался, почему привез кубок Лиги чемпионов к памятнику Лобановскому

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил триумф в Лиге чемпионов с Миланом и объяснил свой визит к могиле Валерия Лобановского с трофеем.

"Он был для меня больше учителем, чем отцом. Раньше я слушал его с раскрытым ртом, прислушиваясь к каждому слову. Он имел огромное влияние на меня. Лобановский был очень дисциплинированным, очень умным человеком. Его интересовало все.

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Я был в Милане в его последующие годы. Он тренировал национальную команду, и каждый раз, когда я приезжал на международные матчи, он ждал меня в своем кабинете. Я заходил к нему, и мы проводили по несколько часов, просто разговаривая. Он попросил меня записать тренировки, которые мы проводили в Милане. Он был очень заинтересован в том, как развивалась подготовка в Италии, управление нагрузками, важность отдыха. Многие вещи о работе.

Почему приехал к памятнику Лобановскому с трофеем Лиги чемпионов? Для меня это было очень эмоционально. Лобановский умер, когда я выиграл Лигу чемпионов. Я знал, сколько победа в этом соревновании значила для него. Мой триумф был его триумфом. Я хотел поделиться этим с ним", – вспомнил Шевченко в интервью The Athletic.

Напомним, украинский форвард стал обладателем Лиги чемпионов в 2003 году в составе Милана, тогда как Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года.

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