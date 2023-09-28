Недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил обладателя "Золотого мяча-2004" своим советником.

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"Моя роль не изменится. Я внештатный консультант и продолжу делать то, что и всегда – помогать своей Родине, Украине, чем смогу. Я остаюсь в мире футбола, потому что мое будущее именно здесь", – цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.

Напомним, последней футбольной работой украинца была Дженоа, откуда его уволили в январе 2022 года. После этого Шевченко посвятил себя публичной помощи Украины в войне с Россией и благотворительной деятельности.

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