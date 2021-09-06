Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, есть ли в их с женой планах пополнение в семье.

"Думаю, четверо детей – это уже такая черта для нас. Пока в планах пятой нет.

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Думали ли о дочери? Ну надо воспитать, с ребятами все же сложнее, наверное, чем с девочками. Надо быть хорошими родителями. В школу, детсады, футбольные команды, поездки – все это есть в плане у отца. Тем не менее, мои дети не мажоры.

Мы с женой играем одинаковую роль в семье. Конечно, жена больше с детьми. В связи с работой у меня постоянно разъезды, еще что-то. Это жизнь", – заявил Шевченко в эфире программы Світське життя.

К слову, Андрей и его возлюбленная Кристен Пазик, которые сыграли свадьбу еще в 2004 году, сейчас воспитывают четверых ребят – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера.

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