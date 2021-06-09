Шевченко признался, от чего сборная Украины не будет отказываться на чемпионате Европы
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже имеет план, как его подопечные будут играть на грядущем Евро.
"Мы готовим команду к решению ее задач. Самое главное – у нас есть свой стиль, от которого мы ни в коем случае не будем отказываться. Мы всегда придерживаемся наших принципов.
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За последний год мы однозначно стали более гибкими в тактическом плане. Мы можем менять систему игры, но не отказываемся от своих принципов. Мы можем скорректировать систему в рамках индивидуального подхода к каждому сопернику. Это может быть 4-3-3 или 3-5-2, но принципы игры ни в коем случае не будут меняться.
Я очень был доволен после игры с Францией (1:1 в квалификации на ЧМ-2022 – Футбол 24) тем, как команда восприняла тактические изменения, но затем у нас были матчи, в которых страдала реализация. Этот аспект нам надо подтянуть. Мы надеемся, что в этом также помогут игроки, которые в тех матчах были травмированы. Тот же Андрей Ярмоленко, набравший сейчас хорошую форму", – цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.
Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня поединком против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.
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