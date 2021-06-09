"Мы готовим команду к решению ее задач. Самое главное – у нас есть свой стиль, от которого мы ни в коем случае не будем отказываться. Мы всегда придерживаемся наших принципов.

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За последний год мы однозначно стали более гибкими в тактическом плане. Мы можем менять систему игры, но не отказываемся от своих принципов. Мы можем скорректировать систему в рамках индивидуального подхода к каждому сопернику. Это может быть 4-3-3 или 3-5-2, но принципы игры ни в коем случае не будут меняться.

Я очень был доволен после игры с Францией (1:1 в квалификации на ЧМ-2022 – Футбол 24) тем, как команда восприняла тактические изменения, но затем у нас были матчи, в которых страдала реализация. Этот аспект нам надо подтянуть. Мы надеемся, что в этом также помогут игроки, которые в тех матчах были травмированы. Тот же Андрей Ярмоленко, набравший сейчас хорошую форму", – цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Заметим, для "сине-желтых" Евро-2020 начнется 13 июня поединком против команды Нидерландов. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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