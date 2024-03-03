"Скаут сборной Украины был в Англии, смотрел игру Кристиана. После этого он сказал мне, что рассматривает сына как кандидата в сборную. Сейчас идет процедура оформления необходимых документов для получения гражданства.

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Кристиан может выбирать, за какую сборную играть – Украины, Англии или США? Сын мечтает играть только за сборную Украины! Конечно, если будет соответствовать ее уровню", – поделился Андрей Шевченко в комментарии NV.

Напомним, 17-летний Кристиан Шевченко был включен в резервный состав сборной Украины U-19. Он также имеет право выступать за сборные Англии или США. Шевченко-младший выступает сейчас в академии английского Уотфорда.

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