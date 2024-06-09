"Евро-2024 – это очень важный момент для нас. Очень важно, чтобы наша команда, наша федерация приняла участие. Мы можем рассказать об Украине и показать, что страна борется и одновременно пытается жить. Сейчас такой сложный момент, и наш долг в спорте – сделать максимум возможного.

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Я хочу помочь своей стране, я хочу быть здесь, и именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру на выборах президента УАФ. Это мой план: поддерживать и любить Украину по многим причинам. У нас много друзей и партнеров, которые поддерживают нас, и мы должны продолжать оказывать давление каждый день.

Когда я начинал, главной целью была квалификация в Германию и обеспечение логистики. Есть и другие моменты, с которыми приходится сталкиваться: организация матчей лиги, улучшение финансовой ситуации. Факт, что много талантливых молодых игроков покинули страну из-за вторжения, и нам нужно снова наладить с ними связь. Это одна из самых больших проблем в нашем будущем, потому что мы хотим, чтобы эти таланты играли за нашу национальную команду", – объяснил Шевченко в интервью The Guardian.

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