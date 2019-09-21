Шевченко принял участие в открытии спортивного центра в пригороде Лондона

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в открытии спортивного центра школы King's College School.

King's College School в Уимблдоне пригласила главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко на открытие собственного спортивного центра, о чем школа сообщила на своем официальном сайте.

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Это независимая школа, основанная в 1829 году. В ней учатся ребята в возрасте от 7 до 18 лет и девушки от 16 до 18 лет. В общем насчитывает более 1400 учащихся и является одной из самых успешных в мире.

В Англии Шевченко выступал в составе Челси с 2006 по 2008 годы, не отличившись высокой результативностью.

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