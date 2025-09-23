Панатинаикос ищет нового главного тренера после увольнения Руя Витории. Одним из кандидатов на эту должность является рулевой сборной Украины Сергей Ребров, сообщает SDNA.

Ребров получил двух звездных конкурентов на должность тренера кризисного гранда – не хочет быть предателем

Впрочем, Ребров предан работе с национальной командой и не планирует покидать свой пост по крайней мере до середины октября. Кроме того, глава УАФ Андрей Шевченко настроен против возможного ухода Реброва. Шевченко хочет, чтобы сборная Украины прошла отбор к ЧМ-2026 с нынешним тренером.

Напомним, Украина неудачно начала квалификацию к Мундиалю, уступив сборной Франции и сыграв вничью с Азербайджаном (1:1). Сейчас "сине-желтые" занимают третье место в своей группе отбора к ЧМ-2026.

