Шевченко прибыл на финал Клубного чемпионата мира, чтобы поддержать Челси в игре против ПСЖ
Президент УАФ Андрей Шевченко прибыл на финальный матч Клубного ЧМ-2025.
Финальный поединок Клубного чемпионата мира между ПСЖ и Челси привлек внимание миллионов болельщиков футбола. В частности матч решил посетить Андрей Шевченко. Фото легенды украинского футбола на стадионе перед игрой публикуют в соцсети X.
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Президент УАФ сфотографировался с бывшим легендарным боссом Милана Адриано Галлиани. Вероятно, сам Шевченко будет болеть в финале за свою бывшую команду, Челси, где он выступал с 2006 по 2009 годы.
Напомним, что Шевченко не в первый раз посещает матч КЧС-2025. До этого он активно публиковал фото, где вместе с ним на трибунах позировали легенды футбола Роберто Баджо, Роналдо, Кристиан Вьери, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.