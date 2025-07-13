Финальный поединок Клубного чемпионата мира между ПСЖ и Челси привлек внимание миллионов болельщиков футбола. В частности матч решил посетить Андрей Шевченко. Фото легенды украинского футбола на стадионе перед игрой публикуют в соцсети X.

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Президент УАФ сфотографировался с бывшим легендарным боссом Милана Адриано Галлиани. Вероятно, сам Шевченко будет болеть в финале за свою бывшую команду, Челси, где он выступал с 2006 по 2009 годы.

Напомним, что Шевченко не в первый раз посещает матч КЧС-2025. До этого он активно публиковал фото, где вместе с ним на трибунах позировали легенды футбола Роберто Баджо, Роналдо, Кристиан Вьери, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

Andriy Shevchenko is here ? pic.twitter.com/f5ows5mnGN — Chelsea Photos (@ChelseaInPhotos) July 13, 2025

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