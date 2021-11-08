Украинский специалист Андрей Шевченко готов начать свою работу в итальянском клубе.

Накануне "грифоны" объявили о назначении Андрея Шевченко главным тренером. Тренировками украинец начнет руководить с 9 ноября.

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Сегодня бывший наставник сборной Украины уже прилетел в Италию и прибыл в расположение своего нового клуба. Несколько журналистов, находившихся на базе Дженоа, зафиксировали приезд Шевченко.

Напомним, генуэзцы уволили Давиде Баллардини из-за провальных результатов. Вытаскивать команду из зоны вылета будет новый тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко.

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