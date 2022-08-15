Владимир Зеленский встретился с послами фандрейзинговой платформы United 24 – бывшим форвардом и экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко и американским актером, сценаристом и продюсером Лиевом Шрайбером, сообщает официальный сайт Президента Украины.

"Мед-Эвак" будет эвакуировать наших раненых из самых горячих точек": Зозуля и Ко передали ВСУ универсальную "скорую"

Они приехали в Украину для подготовки новых проектов, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Шевченко и Шрайбера. На встрече были обсуждены промежуточные результаты работы платформы, благодаря которой удалось собрать 170 млн долларов.

Напомним, Шрайбер после полномасштабного российского военного вторжения выступил с активной поддержкой Украины, став соучредителем организации Blue Check Ukraine, созданной для того, чтобы облегчить процесс пожертвований тем американцам, которые хотят помочь нашему государству.

Таблица коэффициентов: Украина теряет уже второй клуб и подпускает еще пару конкурентов – лишь Динамо защищает рейтинг