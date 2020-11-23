В рамках Globe Soccer Awards 2020, кроме победителей по итогам года, свои награды получат лучшие за весь XXI век.

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) обнародовали список номинантов, и среди них оказался бывший нападающий Милана и сборной Украины Андрей Шевченко.

Объявлены номинанты на престижную международную награду Globe Soccer Awards – Неймар и Мбаппе вне списка

Проголосовать за номинантов можно по этой ссылке. На победу претендуют такие легенды, как Андреас Пирло, Андрес Иньеста, Андрей Шевченко, Арьен Роббен, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фрэнк Лэмпард, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Кака, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Лука Модрич, Луиш Фигу, Мануэль Нойер, Мохамед Салах, Неймар, Филипп Лам, Роберт Левандовски, Роналдиньо, Роналдо, Серхио Рамос, Стивен Джеррард, Хави, Зинедин Зидан и Златан Ибрагимович.

Globe Soccer Awards – награда, основанная Европейской ассоциацией клубов (ECA) и Европейской ассоциацией футбольных агентов (EFAA). Вручается уже 11-й год подряд. Церемония награждения победителей обычно проходит в Дубае.

Португалія поступиться троном, провал Німеччини та Росії, УЄФА вирішить долю України – підсумки Ліги націй 2020/21