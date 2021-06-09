"У нидерландцев достаточно классных вратарей. Не думаю, что это их слабая позиция. Я вообще считаю, что у них нет слабых позиций. У этой команды есть не только Депай, но и ряд футболистов, к которым мы очень серьезно отнесемся.

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Но наша ставка всегда делается на командную игру. Индивидуально с одним исполнителем играть мы не будем. У нас есть четкая конструкция игры, которой мы всегда придерживаемся", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Нидерландов на Евро не сможет рассчитывать на трех игроков основы – голкипера Силлессена, защитника ван Дейка и хавбека ван де Беека. "Оранжевые" начнут турнир 13 июня матчем против Украины.

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