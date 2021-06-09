Шевченко предостерег сборную Украины от недооценки обескровленных Нидерландов
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не обращает внимания на определенные кадровые трудности Нидерландов.
"У нидерландцев достаточно классных вратарей. Не думаю, что это их слабая позиция. Я вообще считаю, что у них нет слабых позиций. У этой команды есть не только Депай, но и ряд футболистов, к которым мы очень серьезно отнесемся.
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Но наша ставка всегда делается на командную игру. Индивидуально с одним исполнителем играть мы не будем. У нас есть четкая конструкция игры, которой мы всегда придерживаемся", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.
Напомним, сборная Нидерландов на Евро не сможет рассчитывать на трех игроков основы – голкипера Силлессена, защитника ван Дейка и хавбека ван де Беека. "Оранжевые" начнут турнир 13 июня матчем против Украины.
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