"Шевченко правильно делает, что не звонит мне": Петряк объяснил, почему не ожидает вызова в сборную Украины

Вингер Фехервара Иван Петряк оценил свои шансы на попадание в сборную Украины.

"Я настроен не пессимистично, а адекватно, что тут скрывать. Я был в обойме, но последним патроном. Мною никогда не стреляли. Я реалист. Бывает, люди 14 раз попали по мячу и сразу: "Я хочу играть в сборной, жду вызов". Существуют же такие интервью.

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Я там был уже много раз и понимаю: ну куда мне там ехать? Я адекватно слабее Коноплянку, Ярмоленко, Марлоса. Все просто. Я когда в сборную приезжаю, я всем доволен, долго не виделся с ребятами. Но игры нет, это самое главное.

Общение с Шевченко? Где он, а где я? Думаю, он может общаться с Малиновским, Ярмоленко. Зачем со мной общаться, и о чем? Он все правильно делает, что мне не звонит. Что он мне скажет? Я спокойно поливаю себе свою грядку, и меня никто не трогает", – поделился Петряк в интервью телеканала Футбол.

Отметим, что Петряк 5 раз выходил на поле в форме сборной Украины, однако не отличался результативными действиями.

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