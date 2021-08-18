"Хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни! Нас объединяла цель, и мы вместе к ней шли.

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Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду Вас поддерживать и болеть! Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины!", – написал Шевченко на своей странице в Инстаграм.

Напомним, у Шевченко завершился контракт с УАФ после Евро-2020, и стороны не смогли согласовать его продление. После длительных поисков преемника сегодня команду возглавил Александр Петраков.

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