Шевченко поздравил всех с Днем святого Валентина
15:17 - Читати українською
Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко присоединился к традиционным поздравлениям в этот день.
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Легендарный украинец выложил на своей странице в социальной сети Твиттер две фотографии с женой, подписав их: "Поздравляю всех моих друзей и родных с Днем святого Валентина!".
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