Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко присоединился к традиционным поздравлениям в этот день.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил всех с праздником любви!

Швейцария – Украина: Шевченко лично будет отстаивать интересы "сине-желтых" в Лозанне

Легендарный украинец выложил на своей странице в социальной сети Твиттер две фотографии с женой, подписав их: "Поздравляю всех моих друзей и родных с Днем святого Валентина!".

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