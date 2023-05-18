Шевченко в своем Instagram опубликовал фотографию в вышиванке на Всеукраинский День вышиванки. Бывший нападающий и тренер сборной Украины воспользовался случаем, чтобы помочь реконструкции школы в селе Бузова.

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"Поздравляю всех с Днем вышиванки! Рубашка на мне – особенная. Орнамент посвящен моей родной Киевщине, а каштаны – упоминание о лучшем городе на земле. Таких сорочек всего две. Одна для меня. Вторая – для кого-то из вас.

Ее разыграют среди всех, кто поддержит наш сбор на восстановление школы в селе Бузова. Делайте пожертвование в 24 доллара, участвуйте в розыгрыше, выбирайте ту вышиванку, которая нравится больше всего", – говорится в сообщении.

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