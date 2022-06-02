Легенда украинского футбола Андрей Шевченко отреагировал на победу национальной команды над сборной Шотландии.

"Приветствую сборную Украины с победой. Это была невероятно, очень важная победа. Слава Украине!" – написал Шевченко в своем Instagram.

Шотландия – Украина – 1:3 – видео голов и обзор матча

Добавим, что Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал плей-офф отбора в ЧМ-2022, голами за "сине-желтых" отличились Ярмоленко, Яремчук и Довбик.

Следующим соперником сборной Украины в борьбе за путевку на ЧМ-2022 станет Уэльс. Матч состоится 5 июня в Кардиффе, начало в 19:00.

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