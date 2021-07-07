Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку "желто-синих" и поздравил Италию с выходом в финал чемпионата Европы.

"Сердечно благодарю от себя и всего украинского народа "россонери" и всех итальянских фанатов, которые поддержали нас в этом европейском путешествии.

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Поздравляем Роберто Манчини, его штаб и всю сборную Италии с высокими достижениями, и с выходом в финал", – написал Андрей Шевченко в своем Instagram.

Напомним, матч четвертьфинала чемпионата Европы Украина – Англия (0:4) прошел в Риме, на Стадио Олимпико. В полуфинале Италия одолела Испанию в серии послематчевых пенальти. В решающем матче за трофей Евро-2020 "Скуадра Адзурра" столкнется в поединке с победителем пары Англия – Дания.

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