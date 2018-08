Шевченко поздравил Мальдини с возвращением в Милан

Главный тренер сборной Украины и экс-игрок Милана Андрей Шевченко поздравил Паоло Мальдини с назначением на должность директора по стратегическому развитию миланского клуба.

"История продолжается! С возвращением домой, мой друг!", – написал Андрей Шевченко на своей странице в Твиттере.

Мальдини стал директором Милана по стратегическому развитию

Напомним, Андрей Шевченко и Паоло Мальдини вместе играли за Милан в течение 7 лет, завоевали ряд внутренних и европейских трофеев.

The story goes on! Welcome back home my friend! La storia continua! Bentornato a casa amico mio! #ForzaMilan #PaoloMaldini @acmilan pic.twitter.com/N1HoJ8laMG