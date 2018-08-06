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Шевченко поздравил Мальдини с возвращением в Милан

13:36 36 Читати українською
Шевченко поздравил Мальдини с возвращением в Милан
Шевченко и Мальдини в Милане / Фото из соц. сетей

Главный тренер сборной Украины и экс-игрок Милана Андрей Шевченко поздравил Паоло Мальдини с назначением на должность директора по стратегическому развитию миланского клуба.

"История продолжается! С возвращением домой, мой друг!", – написал Андрей Шевченко на своей странице в Твиттере.

Мальдини стал директором Милана по стратегическому развитию

Напомним, Андрей Шевченко и Паоло Мальдини вместе играли за Милан в течение 7 лет, завоевали ряд внутренних и европейских трофеев.

Теги
Милан Милан Италия Паоло Мальдини Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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