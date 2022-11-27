Легенда украинского футбола Андрей Шевченко продолжает следить за успехами дружеской польской сборной и, в частности, Роберта Левандовски.

Левандовски стал одним из героев матча против Саудовской Аравии. Роберт сначала ассистировал Зелински, а потом еще и забил сам, оформив окончательный счет во встрече – 2:0.

Подвиги Левандовски со слезами в видеообзоре матча Польша – Саудовская Аравия – 2:0

Успехи польского нападающего отметил и Андрей Шевченко у себя в Instagram. "Поздравляю с голом и победой", – лаконично написал Шева на фото с Левандовски.

Добавим, что победа Польши позволила подняться на второе место, набрав 3 очка. Саудовская Аравия осталась третьей с тем же количеством баллов.

ЧМ-2022: Польша била Саудовскую Аравию в супердраме – Левандовски снял проклятие, Щенсны взял пенальти и сделал 9 сейв