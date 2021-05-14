Главный тренер сборной Андрей Шевченко прокомментировал триумф Динамо в матче с Зарей за Кубок Украины. Легендарный форвард киевлян не скрывал эмоций.

"Интересный получился матч, интрига до конца. Поздравляю Динамо, они молодцы, провели великолепный сезон. Но я считаю, Заря сегодня доказала, что была достойна сыграть в финале.

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Они (команды – ред.) провели хороший матч. Думаю, и зрителям было интересно посмотреть, ведь интрига сохранялась до самого конца", – цитирует тренера ураинской сборной Футбол NEWS.

Напомним, "бело-синие" минимально победили "мужиков" в финале Кубка Украины. Подопечные Мирчи Луческу также праздновали успех в Суперкубке страны и стали победителями УПЛ.

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