Шевченко поздравил Блохина и вспомнил ЧМ-2006

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поздравил с Днем рождения Олега Блохина, под руководством которого выступал в национальной команде.

"Конечно, это были незабываемые эмоции. Наши матчи и победы на чемпионате мира я всегда вспоминаю с особой теплотой. В этом была большая заслуга Олега Блохина и всей команды.

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Думаю, что в памяти и в сердце украинских болельщиков этот форум останется навсегда – все-таки пока это самый значимый успех сборной.

В день рождения нашего легендарного футболиста и выдающегося тренера мне бы хотелось пожелать ему крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мои поздравления от всего сердца", – сказал Шевченко порталу Команда 1.

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