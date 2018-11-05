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Шевченко поздравил Блохина и вспомнил ЧМ-2006

20:58 77 Читати українською
Шевченко поздравил Блохина и вспомнил ЧМ-2006
Олег Блохин и Андрей Шевченко / Фото: соцсети

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поздравил с Днем рождения Олега Блохина, под руководством которого выступал в национальной команде.

"Конечно, это были незабываемые эмоции. Наши матчи и победы на чемпионате мира я всегда вспоминаю с особой теплотой. В этом была большая заслуга Олега Блохина и всей команды.

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Думаю, что в памяти и в сердце украинских болельщиков этот форум останется навсегда – все-таки пока это самый значимый успех сборной.

В день рождения нашего легендарного футболиста и выдающегося тренера мне бы хотелось пожелать ему крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мои поздравления от всего сердца", – сказал Шевченко порталу Команда 1.

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Теги
Сборная Украины Олег Блохин Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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