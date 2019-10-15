Шевченко повторил впечатляющее достижение Блохина во главе сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко смог повторить рекордную серию побед Олега Блохина, которая держится почти 15 лет.

Победа над португальцами в отборе на Евро-2020 стала для "сине-желтых" шестой подряд в официальных матчах.

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Таким образом, Шевченко и компания повторили рекорд команды Олега Блохина, информирует UA-Футбол. Тогда сборная Украины добыла три очка в матчах против Грузии, Турции, Албании, Дании, Казахстана и Греции. Благодаря таким выступлениям украинцы уверенно выиграли свою группу в отборе на чемпионат мира 2006 года. Нынешний состав сборной Украины поочередно разобрался с Люксембургом (дважды), Сербией, Литвой (дважды) и Португалией.

Напомним, что подопечные Шевченко досрочно обеспечили себе первое место группы В и прямой выход в основную стадию Евро-2020.

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