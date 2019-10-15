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Шевченко повторил впечатляющее достижение Блохина во главе сборной Украины

21:20 141 Читати українською
Шевченко повторил впечатляющее достижение Блохина во главе сборной Украины
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко смог повторить рекордную серию побед Олега Блохина, которая держится почти 15 лет.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Победа над португальцами в отборе на Евро-2020 стала для "сине-желтых" шестой подряд в официальных матчах.

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Таким образом, Шевченко и компания повторили рекорд команды Олега Блохина, информирует UA-Футбол. Тогда сборная Украины добыла три очка в матчах против Грузии, Турции, Албании, Дании, Казахстана и Греции. Благодаря таким выступлениям украинцы уверенно выиграли свою группу в отборе на чемпионат мира 2006 года. Нынешний состав сборной Украины поочередно разобрался с Люксембургом (дважды), Сербией, Литвой (дважды) и Португалией.

Напомним, что подопечные Шевченко досрочно обеспечили себе первое место группы В и прямой выход в основную стадию Евро-2020.

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