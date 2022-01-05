Защитник Дженоа Доменико Кришито получил предложение, от которого не смог отказаться.

Канадский клуб уговорил Доменико Кришито перебраться в МЛС. Для этого пришлось пойти на уступки 34-летнему итальянцу.

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Капитан Дженоа решил доиграть нынешний сезон в команде Андрея Шевченко. Трансфер в Торонто состоится летом, сообщает Николо Скира. Кришито подпишет контракт на один год (первое предложение предполагало два) с зарплатой в 3 млн евро.

К слову, капитан Дженоа в этом сезоне провел 16 поединков во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 1 голевой пас. Несколько встреч Доменико Кришито пропустил из-за травмы.

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