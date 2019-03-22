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Шевченко: Постараемся избавиться от нервозности в матче против Португалии

16:12 31 Читати українською
Шевченко: Постараемся избавиться от нервозности в матче против Португалии
Прогулка сборной Украины / фото ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 против Португалии.

 

"Думаю, настрой на этот поединок будет огромным. Волнение все равно присутствует. Перед такими большими матчами оно должно присутствовать.

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Португальцы будут под давлением, ведь они играют дома и являются действующими чемпионами Европы. Мы сосредоточимся на том плане, который у нас есть, постараемся избавиться от нервозности", – сказал Шевченко в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, сегодня подопечные Андрея Шевченко будут противостоять сборной Португалии в матче первого тура отбора к Евро-2020. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

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Теги
Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Евро-2020 Португалия - Украина
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