"Относительно конфликта между Малдерой и Шевченко... Существует две конкретные версии. Согласно первой – Малдера хотел начать самостоятельную карьеру, поскольку понял, что может.

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За второй – он был готов пойти в Дженоа только если будет старшим помощником Шевченко. А это еще и финансовая выгода. Ему эту опцию не предоставили", – сказал журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября и проработал с "грифонами" чуть больше двух месяцев. За это время он провел в должности главного тренера 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

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