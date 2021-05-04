Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что хотел бы поработать в чемпионате Италии.

"Я хотел бы работать тренером в Италии. Когда мое приключение с Украиной закончится, я хочу тренировать клуб.

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Сейчас я сосредоточен на сборной, скоро начнется подготовка к чемпионату Европы, после этого буду смотреть по сторонам", – цитирует Шевченко Calciomercato.

Напомним, контракт Шевченко с УАФ действует до конца 2022 года.

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