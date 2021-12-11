"Не могу сейчас анализировать игру, не видел данные. Но моментов у нас было немного. Надо было действовать смелее.

Продолжение мучений Шевченко в видеообзоре матча Дженоа – Сампдория – 1:3

Я никогда не говорю о трансферах. Если владелец обещает – ждем усиления. Я работаю с игроками, которые есть, верю в них. Надо работать, верить. Есть свет в конце тоннеля", – цитирует Шевченко телеграмм-канал Гранде Шева.

Напомним, после назначения украинского специалиста на должность главного тренера Дженоа провела пять поединков, в которых четыре раза уступила и расписала безголевую ничью с Удинезе. Общий счет в этих встречах 1:10.

Дженоа проиграла дерби Сампдории – первый гол под руководством Шевченко спас от разгрома