Визит президента УАФ Андрея Шевченко в США на финал Клубного чемпионата мира получился очень насыщенным.

Через час после финала, в котором Челси разгромил ПСЖ 3:0, на поле МетЛайф Стедиум вышли легенды футбола, их дети и президент ФИФА Джанни Инфантино. Они провели выставочный матч, который завершился сверхрезультативной ничьей 9:9, информирует Sportal.bg.

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Андрей Шевченко оказался в "синей" команде, за которую также играли Инфантино, Кака, Алессандро Дель Пьеро, Марко Матерацци, Юрий Джоркаефф, Блез Матюиди, Фелипе Мело, Хавьер Пасторе, а вратарем был египетская легенда Эссам Эль-Хадари. За "белых" выступили Христо Стоичков, Габриэль Батистута, Икер Касильяс, Эстебан Камбьяссо, Давор Шукер, Макси Родригес, Джереми, Валерий Божинов.

Главным героем вечера стал Божинов, который наколотил аж 5 голов. Не отставал его 59-летний земляк Стоичков – 2 мяча с пенальти + 3 ассиста. Еще 2 гола за "белых" добавил Макси Родригес. У "синих" забивали дважды Кака, Джоркаефф, Пасторе, Мело, несовершеннолетние сыновья Дель Пьеро (Тобиас и Саша), а также сын канадской легенды Дуэйна Де Росарио. О результативных действиях Шевченко никаких упоминаний нет.

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