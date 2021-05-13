Финал текущего розыгрыша Кубка Украины получит, как минимум, одного суперзвездного гостя.

Нынешнее противостояние Динамо и Зари в решающем матче Кубка Украины сезона 2020/21 посетит главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

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Наставник "сине-желтых" прибыл в Тернополь вместе со своим пресс-атташе Николаем Васильковым. Именно он поделился фото в своем Instagram. Интересно, что Андрей Шевченко добирался вертолетом, а дорога из Киева в Тернополь заняла около часа.

Заметим, стартовый свисток финала КУ на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича прозвучит сегодня в 19:00.

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