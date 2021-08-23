Украинский специалист Андрей Шевченко не упустил возможности встретиться со своими бывшими подопечными.

Андрей Шевченко с игроками Шахтера / Фото из открытых источников

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку Шахтера.

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44-летний специалист в неформальной обстановке пообщался со своими бывшими подопечными – Андреем Пятовым, Сергеем Кривцовым, Николаем Матвиенко и Марлосом.

К слову, Шевченко прибыл в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю празднования 30-летия Независимости Украины. Вчера легенда украинского и мирового футбола посетил матч 5-го тура УПЛ между Динамо и Десной.

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