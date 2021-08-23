Шевченко посетил тренировку Шахтера – сборники устроили экс-коучу теплый прием
13:43 - Читати українською
Украинский специалист Андрей Шевченко не упустил возможности встретиться со своими бывшими подопечными.
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил тренировку Шахтера.
Шевченко вспомнил самый яркий момент за время работы со сборной Украины
44-летний специалист в неформальной обстановке пообщался со своими бывшими подопечными – Андреем Пятовым, Сергеем Кривцовым, Николаем Матвиенко и Марлосом.
К слову, Шевченко прибыл в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю празднования 30-летия Независимости Украины. Вчера легенда украинского и мирового футбола посетил матч 5-го тура УПЛ между Динамо и Десной.
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