Шевченко посетил тренировку Црвены Звезды – сербов возглавляет экс-"враг" украинца по миланскому дерби

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не тратит время даже в период зимнего перерыва.

Наставник "сине-желтых" и его ассистент Андреа Малдера посетили тренировочный лагерь Црвены Звезды, которая находится на сборах в Турции, сообщает пресс-служба сербов.

Шевченко лично приехал в тренировочный лагерь Динамо, чтобы посмотреть на игроков сборной Украины

Украинский специалист пообщался с наставником Звезды Деяном Станковичем. Интересно, что во время игровой карьеры они защищали цвета враждующих команд – Милана и Интера.

Напомним, Шевченко возглавил сборную Украины в 2016-м году. Под руководством специалиста "сине-желтые" выиграли свою группу Лиги наций и квалифицировались на Евро-2020 с первого места, опередив действующих чемпионов континента – Португалию. Станкович стал главным тренером Црвены Звезды лишь в декабре прошлого года, до этого поработав ассистентом в Удинезе и Интере.

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