Экс-футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил киевскую больницу "Охматдет". Легенда футбола встретился с пациентами, пообщался с ними, а также провел мастер-класс для детей.

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Шевченко даже поиграл в футбол с 6-летней Мариной, которая потеряла ногу из-за обстрела россиянами ее дома на Херсонщине в мае 2022 года. Сначала ей ампутировали конечность в Кривом Роге выше колена для того, чтобы спасти жизнь. После этого девочка прибыла в "Охматдет", где лечится уже около 10 месяцев – она первый ребенок, которого протезировали в Украине.

Напомним, Шевченко стал первым амбассадором франдрейзинговой платформы United24. Он регулярно участвует в различных мероприятиях в поддержку Украины, призывая мировое сообщество не терять внимание к войне в Украине.

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