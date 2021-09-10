Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко присутствовал на заседании Конвенции УЕФА о будущем европейского футбола, которая проходила в Швейцарии.

Шевченко с другими легендами спорта принял участие в турнире по гольфу

Обладатель "Золотого мяча" в своих соцсетях похвастался общим фото с еще одной легендой и бывшим партнером по Милану – Звонимиром Бобаном, который представлял Хорватию.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о запуске Конвенции о будущем европейского футбола после попыток ряда клубов создать Суперлигу. Цель Конвенции – вместе с представителями национальных ассоциаций, тренерами, болельщиками, игроками и агентами разработать план политики и управленческих реформ в европейском футболе.

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