Шевченко посетил Конвенцию УЕФА о будущем европейского футбола
Легенда украинского футбола принял участие в новом детище Александера Чеферина.
Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко присутствовал на заседании Конвенции УЕФА о будущем европейского футбола, которая проходила в Швейцарии.
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Обладатель "Золотого мяча" в своих соцсетях похвастался общим фото с еще одной легендой и бывшим партнером по Милану – Звонимиром Бобаном, который представлял Хорватию.
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о запуске Конвенции о будущем европейского футбола после попыток ряда клубов создать Суперлигу. Цель Конвенции – вместе с представителями национальных ассоциаций, тренерами, болельщиками, игроками и агентами разработать план политики и управленческих реформ в европейском футболе.
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