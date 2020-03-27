Шевченко попал в унизительный рейтинг АПЛ

Легендарный Андрей Шевченко попал в компанию звезд, которые не смогли достойно проявить себя в чемпионате Англии.

Экс-форвард сборной Украины оказался среди 22 худших трансферов в истории АПЛ по версии AS.

Шевченко может остаться в сборной Украины даже после Евро

Шевченко в 2006 году перешел из Милана в Челси за бешеные 44 млн евро, однако не оправдал ожидания "синих". Украинец отметился лишь 9 голами и 8 ассистами в 48 матчах АПЛ. Уже через два года его отдали Милану в аренду, но Шевченко не смог реанимировать карьеру на Сан-Сиро.

Кроме украинской легенды, в список также попали такие звезды, как Адриан Муту (Челси), Хуан Себастьян Верон (МЮ), Марио Балотелли (Ливерпуль), Анхель Ди Мария (МЮ), Фернандо Торрес (Челси), Робиньо (Сити), Энди Кэрролл (Ливерпуль), Робби Кин (Ливерпуль) и Роберто Сольдадо (Тоттенхэм).

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