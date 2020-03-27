toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Шевченко попал в унизительный рейтинг АПЛ

11:49 50 Читати українською
Шевченко попал в унизительный рейтинг АПЛ
Шевченко в Челси / Reuters

Легендарный Андрей Шевченко попал в компанию звезд, которые не смогли достойно проявить себя в чемпионате Англии.

Экс-форвард сборной Украины оказался среди 22 худших трансферов в истории АПЛ по версии AS.

Шевченко может остаться в сборной Украины даже после Евро

Шевченко в 2006 году перешел из Милана в Челси за бешеные 44 млн евро, однако не оправдал ожидания "синих". Украинец отметился лишь 9 голами и 8 ассистами в 48 матчах АПЛ. Уже через два года его отдали Милану в аренду, но Шевченко не смог реанимировать карьеру на Сан-Сиро.

Кроме украинской легенды, в список также попали такие звезды, как Адриан Муту (Челси), Хуан Себастьян Верон (МЮ), Марио Балотелли (Ливерпуль), Анхель Ди Мария (МЮ), Фернандо Торрес (Челси), Робиньо (Сити), Энди Кэрролл (Ливерпуль), Робби Кин (Ливерпуль) и Роберто Сольдадо (Тоттенхэм).

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу

blog_ava
Головко – о своем переходе в Динамо: Днепр уже согласовал мой трансфер, но тут вмешался Суркис
08:26
169
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Англия Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
36
мин
Франция
22:00
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук