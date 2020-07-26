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Шевченко попал в топ-50 футбольных икон 21 века

12:54 - Читати українською
Шевченко попал в топ-50 футбольных икон 21 века
Андрей Шевченко / Фото ФК Динамо

Андрей Шевченко уже давно завершил игровую карьеру, но продолжает попадать в различные рейтинги.

Популярный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футбольных икон 21 века, где нашлось место и наставнику сборной Украины Андрею Шевченко.

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Легенда Милана расположился на 41-й строчке. Тройку лидеров сформировали Лионель Месси, Криштиану Роналду и Зинедин Зидан.

Напомним, Шева защищал цвета Милана в 1999-2006 годах, после чего перебрался в лондонский Челси.

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Теги
Лионель Лионель Месси Мир Криштиану Криштиану Роналду Зинедин Зинедин Зидан Андрей Андрей Шевченко
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