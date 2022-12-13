Ровно 18 лет назад – 13 декабря 2004-го – Андрей Шевченко был признан лучшим футболистом года по версии France Football.

Форвард Милана и сборной Украины победил в опросе, заняв первое место. Второе место досталось португальцу Деку, третьим финишировал бразилец Роналдинью. Андрей Шевченко стал третьим украинцем после Олега Блохина и Игоря Беланова, получившим "Золотой мяч".

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"Россонери" отдали должное своей легенде в годовщину триумфа. "Шева добавляет престижный "Золотой мяч" в свой знаменитый зал трофеев", – говорится в сообщении Милана, к которому итальянский клуб добавил фото Шевченко с самой престижной индивидуальной наградой мира.

Напомним, в 1999 году Милан заплатил Динамо за Андрея Шевченко почти 25 миллионов евро. В футболке "россонери" нападающий сыграл 322 матча, забил 175 голов, выиграл чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

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