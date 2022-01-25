Шевченко получил обещания со стороны сборной Польши – украинец сохранит работу даже в случае провала с Россией, – СМИ
Польский футбольный союз отчаянно пытается заманить Андрея Шевченко на тренерский мостик сборной.
Стороны ведут активные переговоры в поисках компромисса по ряду вопросов, утверждает Meta-ratings.
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Глава PZPN Цезари Кулеша заверил, что Шевченко сохранит работу даже в случае вылета от России в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Затем "Кадру" будет ждать "группа смерти" в Лиге наций – Бельгия, Нидерланды и Уэльс. Поляки уже приняли все финансовые условия не только Шевченко, но и его помощника Мауро Тассотти. Кроме того, Кулеша настаивает на приглашении в штаб еще двух именитых ассистентов – Ежи Дудека и Лукаша Пищека.
Сборная Польши намерена объявить имя нового тренера 31 января. Ситуацию Шевченко усложняет действующий контракт с Дженоа, не позволяющий украинцу свободно искать новую работу.
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