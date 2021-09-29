УЕФА не забыл поздравить легендарного нападающего Андрея Шевченко с днем рождения.

Сегодня звездный украинец празднует свое 45-летие. Пресс-служба УЕФА опубликовала нарезку голов Шевченко в Лиге чемпионов.

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Материала для выбора было достаточно. Шевченко провел в Лиге чемпионов ровно 100 матчей, отметившись 48 голами. Вместе с Миланом нападающий выигрывал турнир сезона 2002/03, одолев в финале Ювентус.

Напомним, в августе Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины, который занимал 5 лет.

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