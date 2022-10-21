Экс-форвард Динамо, Милана и Челси и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил награду Golden Boy Career, сообщает Tuttosport.

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Как отмечается на странице вышеупомянутого портала, украинец получил признание за свою чрезвычайную карьеру, а также за ежедневную преданность Украине и миру.

Напомним, Шевченко активно помогает родине пережить последствия войны с россиянами, работая над гуманитарными проектами. Также легенда украинского футбола является одним из рупоров, информирующих Европу и остальной мир о последствиях борьбы нашей страны за независимость от прожорливого соседа. Кроме того, Шевченко – посол платформы United24, созданной для перевода средств на помощь украинским защитникам, мирным жителям и на восстановление страны.

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