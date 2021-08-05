Шевченко покинул сборную Украины ради клуба, – Шаран
17:07 - Читати українською
Украинский тренер Владимир Шаран поразмышлял над мотивами Андрея Шевченко относительно ухода из национальной команды.
"Мне сложно говорить о других причинах, которые не могут быть без его желания перейти на клубную работу.
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Разное пишут – все мы читаем и прекрасно знаем. Но все же думаю, что основная причина – желание заниматься тренерской деятельностью в клубе. Таково мое мнение", – цитирует Шарана Meta-ratings.
Напомним, Шевченко на днях попрощался со сборной Украины, а УАФ пообещала объявить нового тренера национальной команды уже 9 августа.
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