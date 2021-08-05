"Мне сложно говорить о других причинах, которые не могут быть без его желания перейти на клубную работу.

Хто очолить збірну України після Шевченка – 12 кандидатур

Разное пишут – все мы читаем и прекрасно знаем. Но все же думаю, что основная причина – желание заниматься тренерской деятельностью в клубе. Таково мое мнение", – цитирует Шарана Meta-ratings.

Напомним, Шевченко на днях попрощался со сборной Украины, а УАФ пообещала объявить нового тренера национальной команды уже 9 августа.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною