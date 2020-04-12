Шевченко показал, что сборная Украины может играть во вкусный футбол, – Вацко

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал перспективы наставника сборной Украины Андрея Шевченко на тренерском поприще.

"Шевченко был фантастическим футболистом! И превращается в тренера топового уровня! Он показал всем нам, что национальная сборная Украины может играть во вкусный футбол и при этом дарить нам радость еще и результатами! Это 100% его команда", – написал Вацко на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году и вывел ее на чемпионат Европы-2020 с первого места – подопечные легенды украинского футбола выиграли свою отборочную группу, опередив таких соперников как Португалия и Сербия.

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