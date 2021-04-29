Наставник сборной Украины Андрей Шевченко с пользой для души проводит свободное от работы время.

44-летний наставник "сине-желтых" провел время в компании своих товарищей и по совместительству легенд Челси – Джанфранко Дзолы и Джона Терри.

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Все они поиграли в гольф недалеко от замка Виндзор. Фото Андрей Шевченко опубликовал в своем Twitter. "Отлично провели время в гольф-клубе Вентворт в хорошей компании", – написал главный тренер сборной Украины.

К слову, Джон Терри занимает должность ассистента наставника Астон Виллы, Джанфранко Дзола пока безработный, а последним местом его работы было Челси. Андрей Шевченко, в свою очередь, готовится к групповому этапу Евро-2020.

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