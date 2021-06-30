"Решили немного обезопасить себя на флангах. Попросили полузащитников много работать, перестроили позицию Ярмоленко. Мы пытались контролировать игру, но не всегда получалось. Думаю, команда выполнила мою установку, прежде всего потому, что мы не спешили, переводили с фланга на фланг. Первый гол – передача с фланга на другой, и замечательное завершение Зинченко. А в дополнительные минуты просто дожали и забили.

Швеція – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Две команды играли очень хорошо, получился интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы в конце. Зинченко в защите? У нас нет проблем с нестандартными решениями. С первых минут мы знали, как команда должна играть, кем можно усилить. Подготовленный план сработал.

Я благодарен всем людям, которые пришли и поддержали. Мы все слышали. Приехала моя семья, мои дети, поэтому я очень хотел достичь этого результата. Спасибо команде за героизм, за все потраченные силы. Спасибо нашему президенту, который вчера звонил и поддержал команду. Думаю, эта команда самоотдачей заслужила любовь всей страны. Четвертьфинал? Будет тяжелый матч, мы знаем, против кого играем. Сейчас есть немного времени для радости, а потом начнем готовиться к матчу в Риме.

Травма Беседина? Я пока не знаю. Надеюсь, его "пронесет", но судя по боли... Надеюсь, ничего серьезного, но думаю, что он все же получил серьезную травму", – заявил Шевченко в эфире Великого футбола.

Україна драматично дотиснула Швецію в овертаймі – команда Шевченка заслужено пробилася у чвертьфінал Євро-2020