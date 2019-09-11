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"Шевченко подсказывает внутренний голос", – работник Динамо связал неудачи сборной Украины с игроком Шахтера

12:08 356 Читати українською
"Шевченко подсказывает внутренний голос", – работник Динамо связал неудачи сборной Украины с игроком Шахтера
Виктор Коваленко в матче против Нигерии / фото О. Попов

Глава департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал игру Виктора Коваленко в составе сборной Украины.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Сразу отмечу – я не имею ничего против Виктора Коваленко. Вполне возможно он является хорошим человеком, хорошим товарищем, верным другом и имеет еще много достоинств.

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Но у Виктора один недостаток – его умение играть в футбол недостаточно для выступлений за национальную сборную. Это убедительно доказывает статистика его выступлений за главную команду Украины, которую я приводил еще год назад. Ничего страшного – такой же недостаток имеют еще десятки миллионов украинцев.

Но вернемся к Андрею Шевченко, возглавив сборную Украины испытывал сплошных неудач и без шансов проиграл в позапрошлом году мировой отбор. Только после этого он прекратил слушать тот внутренний голос и забрал Коваленко из сборной. И сразу пришли успехи.

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Но тут опять напомнил о себе тот внутренний голос, который сказал Шевченко: "Поставь Витю Коваленко в состав на контрольную игру против Нигерии! Увидишь как это будет круто!". И все всё увидели – команда проигрывала на своем поле нигерийцам 0:2 без особых шансов на успех. Шевченко терпел до 66-ой минуты, после чего послал тот внутренний голос подальше и забрал Коваленко с поля. И жизнь наладилась.

Не прошло и десяти минут как наши забили, а еще через минуту усилиями известного воспитанника украинского футбола Марлоса, который отдал результативную передачу на Яремчука, сравняла счет", – поделился Несенюк на своей странице в Facebook.

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Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Нигерия Виктор Коваленко Виктор Коваленко Украина Украина Сборная Украины Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Николай Несенюк
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