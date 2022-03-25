Шевченко поднял вопрос войны в Украине на одной из крупнейших студенческих конференций мира
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко использует свой авторитет, чтобы привлечь внимание к беде своей Родины.
Специалист с самого начала полномасштабного вторжения российской армии ведет активную деятельность на информационном фронте. Шевченко помогает собирать помощь и делает все возможное, чтобы мир сплотился вокруг Украины.
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Инициатива "Сыграй свою роль для Украины" привлекает все больше людей. Накануне у Андрея Шевченко была возможность выступить на ежегодной конференции для студентов со всего мира "Change the World", призвав более 3 тысяч представителей активной молодежи помогать Украине и требовать от агрессора остановить войну.
Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.
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