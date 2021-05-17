"Очень нравятся тренировки. Они интересные, а самое главное – очень интенсивные. Кажется, что обычные занятия, но уже после двух дней ощущается приятная усталость. Итальянский тренерский штаб – просто уровень.

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У нас в Шахтере было по одной тренировке в день. По времени она длилась даже чуть меньше, чем в сборной. Тут уже серьезные нагрузки с двумя занятиями в день. Утром были тесты, но, честно говоря, смысл их не особо понял. Сказали, что все объяснят в ближайшие дни.

Последний тест пробегал вместе с Андреем Николаевичем. Остался последним в очереди, поэтому он решил помочь мне, подгонял и подбадривал", – сказал Судаков в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, для Судакова это дебютный вызов в сборную. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за Шахтер 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Первый товарищеский поединок "сине-желтые" проведут против сборной Бахрейна на стадионе Металлист в Харькове в воскресенье, 23 мая. Начало встречи в 15:00.

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